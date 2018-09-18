Путин передал Чечне компанию «Чеченнефтехимпром»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни всех акций компании «Чеченнефтехимпром», которая принадлежала Росимуществу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое решения было принято по предложению правительств Чечни и России для «развития промышленного производства в республике и повышения эффективности использования имущества» нефтяной компании.

Путин поручил правительству обеспечить передачу «Чеченнефтехимпром» в течение двух месяцев.

Ранее, в декабре 2015 года, глава Чечни Рамзан Кадыров просил президента Владимира Путина передать «Чеченнефтехимпром» республике. Тогда он отметил, что в случае передачи компании Чечне, построит в Грозном нефтеперерабатывающий завод.