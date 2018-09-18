Нетаньяху выразил Путину сожаление в связи с инцидентом с Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил сожаление в связи с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии.

«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военных и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета», - отметили в пресс-службе правительства Израиля.

Израиль, по словам Нетаньяху, готов предоставить всю информацию для расследования крушения Ил-20. В том числе премьер предложил отправить в Москву главу ВВС страны, чтобы тот передал все данные по инциденту. Об этом пишет РИА Новости.

При этом, глава израильского правительства подчеркнул важность продолжения координирования Москвы и Тель-Авива по Сирии.

Напомним, российский Ил-20 исчез с радаров за час до полуночи 17 сентября. В Минобороны РФ сообщили, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар сирийской ПВО. В результате чего погибли пятнадцать российских военнослужащих.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, вина за сбитый самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Израиль возлагает ответственность на Дамаск, отрицая свою вину.