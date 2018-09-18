Израиль планирует отправить командующего ВВС в Москву для отчета по инциденту с Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил в ходе телефонного разговора с президентов России Владимиром Путиным направить в Москву командующего израильских ВВС для предоставления всей имеющейся у него информации по инциденту со сбитым российским разведчиком Ил-20, сообщила канцелярия Нетаньяху.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, с помощью которого ПВО САР отражали атаку четырех израильских самолетов F-16, нанесших удар по наземным целям.

На борту самолета находились пятнадцать российских военнослужащих, все они погибли. Их тела и обломки самолета уже подняты на борт корабля в ходе спасательной операции.

В Российском военном ведомстве заявили, что израильские пилоты прикрывались российским самолетом, полагая, что его близость не позволит ПВО САР ответить на авиаудар.