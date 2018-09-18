Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал жестко контролировать цены на бензин. Об этом глава правительства заявил на совещании с руководителями нефтяных компаний.

По словам премьер-министра, в этом году лимит повышения цен на топливо уже выбран, а значит, больше они повышаться не должны. Медведев также отметил, что весною этого года в России складывалась непростая ситуация с ценами на топливо.

«Надеюсь, главы нефтяных компаний услышали правительство по стабилизации ситуации на внутреннем рынке и применять заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты не придется», - отметил премьер.

С начала года сама распространенная марка бензина АИ-92 подорожала в среднем на 8%, до 41,66 за литр. Между тем в августе министр энергетики России Александр Новак заявил, что риска цен на топливо в 2019 году нет. По его словам, меры, предпринятые в этом году правительством по стабилизации цен на основные виды моторного топлива, будут действовать и после 31 декабря.

В апреле депутаты от КПФР внесли в Госдуму предложение о государственном контроле за ценами на бензин и дизельное топливо. Текст соответствующего законопроекта был размешен в базе данных нижней палаты парламента.