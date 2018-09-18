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В РГО выбрали лучшего гида России

Константин Коковешников
18:37 18.09.2018
Важные новости для всех путешественников, любителей природы и исследователей нашей страны. В РГО также подвели итоги конкурса лучший гид России.

Русское географическое общество приступило к приему заявок на гранты 2019 года. Их можно прислать до 18-го февраля 2019 года.

В РГО также подвели итоги конкурса лучший гид России. Торжественная церемония впервые прошла на теплоходе. Предстоящий сезон Русского географического общества подарил уникальную возможность почувствовать себя на месте первопроходцев и полюбоваться красотами родного края и в перспективе отправиться в одну из экспедиций.

Заседание медиаклуба РГО посвящено новым масштабным проектам, об одном из которых рассказывает председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин. Он приехал из Крыма, где во время строительства трассы «Таврида» обнаружили уникальную карстовую пещеру возрастом 5 миллионов лет.

«В пещере найдено около 100 кубических метров костных останков животных доледниковой эпохи. Некоторые из них определены уже. Например, мастодонты, жирафы, шерстистые носороги. Даже нашли саблезубого кота», - рассказал Самохин.

Пещера Веревкина в Абхазии претендует на статус самой глубокой в мире. Она также станет объектом для экспедиций.

Пик Исмаила Самани, бывший пик Коммунизма, а до этого Сталина, высочайшая вершина Советского Союза. Впервые была покорена 75 лет назад выдающимся альпинистом Евгением Абалаковым. В память о покорении вершины его сын передает в дар музею Русского географического общества тот самый ледоруб. Уже в этом году предстоит новое восхождение.

Кроме того, важным вкладом ученых РГО остаются победы российских школьников на международной Олимпиаде по географии. В этом году победу на ней одержал Ален Коспанов.

«Получилось, что мы с родителями очень много путешествовали. И перед каждым путешествием мы очень подробно изучали особенности местности, куда собирались поехать. Как по России ездили, так и по Европе. У меня любимый город – это Прага, потому что вот эта атмосфера средневековых улочек готических», - отметил абсолютный победитель XV международной олимпиады по географии в Квебеке Ален.

Популяризации малоизвестных туристических мест способствуют профессиональные гиды и их коллеги-любители. Второй год подряд при поддержке Русского географического общества среди них проводят конкурс.

Наряду с Евгенией Малышко специальным призом жюри в этом году отмечен Филипп Батенин, который водит экскурсии по своему дому - бывшей дворянской усадьбе. Лучшим начинающим гидом признан 12-летний Арсений Смаков, а в номинации «Гид-профессионал. Музей» награда досталась Марине Ноженко с острова Кижи.

Поделиться репортажем о своем любимом месте совсем скоро сможет каждый. Через три недели стартует V фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Новая номинация – «Снято на смартфон». А уже в ноябре проверить собственные знания можно будет во время традиционного Географического диктанта.

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