Минфин поддержал предложение ВТБ по отказу от доллара

Минфин поддерживает план президента - председателя правления ВТБ Андрея Костина по исключению доллара из делового оборота. Как подчеркнул замглавы министерства Алексей Моисеев, речь не идет о полном отказе от доллара.

«Доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота»,- цитирует РИА Новости замминистра.

По мнению Моисеева, расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах. Так же замминистра предложил минимизировать процент операций в иностранных валютах между российскими организациями.

Ранее глава ВТБ назвал три альтернативные валюты для проведения экспорно-импортных сделок - евро, юань и рубль.