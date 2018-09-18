Необычный маневр: грузовик разрушил старый шаткий мост и упал в реку

В соцсетях Иркутской области появился видеоролик, на котором запечатлен довольно необычный маневр: водитель ГАЗ-66 пытается перегнать свой грузовик через реку по шаткому мосту, сложенному из бревен где-то в лесу.

На середине моста шаткая конструкция не выдерживает и бревна поднимаются вверх под тяжестью машины, но водитель прибавляет газ и опять восстанавливает равновесие. Однако затем машину все же уводит в сторону по мосту и она падает в воду. Правда, глубина реки оказывается небольшой, и нырнувший в нее «газик» торчит над поверхностью. Пострадал ли при этом водитель, неизвестно.

Комментируя происходящее, делавшие видеозапись говорят, что у них «осталась последняя единица техники, которую им нужно перегнать». Но, как видно, эта операция оказалась с треском провалена.