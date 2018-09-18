США выразили соболезнования России по поводу катастрофы Ил-20

Слова соболезнования в адрес России по поводу катастрофы самолета-разведчика Ил-20 высказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании совета безопасности ООН.

«Я бы хотел выразить соболезнования нашим партнерам по Совбезу - России в связи с трагической гибелью людей при крушении самолета вчера», - заявил Джеффри.

Он добавил, что данный инцидент является напоминанием о том, что надо найти долгосрочное мирное и политическое решение в сирийском конфликте.

Самолет Ил-20 ВКС России был сбит ракетой сирийских ПВО. Это произошло в связи с тем, что израильские самолеты использовали его как прикрытие при бомбардировке сирийских объектов в районе города Латакия.

Израильские летчики подставили российский самолет под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200.

Президент России Владимир Путин возложил вину за крушение самолета на Израиль. Он призвал не сравнивать эту ситуацию со сбитым истребителем ВВС Турции российским бомбардировщиком Су-24.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу уведомил минобороны Израиля о том, что инцидент с Ил-20 не останется без ответа.

Израиль, в свою очередь, обвинил в катастрофе Ил-20 Иран и Сирию. В то же время в израильском военном ведомстве признали, что сирийские объекты в ночь на 18 сентября бомбила авиация Израиля.