Названа основная причина ранней смерти мужчин в Восточной Европе

Потребление крепкого алкоголя является основной причиной низкой продолжитльности жизни мужчин в странах Восточной Европы. Несмотря на постепенное улучшение ситуации в сфере здравоохранения, увеличение уровня ВВП на душу населения и постепенный отказ от курения, мужчины в этих странах живут меньше, чем ожидалось. Сотрудники НИУ ВШЭ и НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента опубликовали результаты своих исследований в научном журнале Alcohol and Alcoholism.

Изначально исследователи рассматривали несколько параметров. Принимались во внимание уровень медицины в стране, уровень жизни в стране в целом, курение, употребление свежих овощей и фруктов, безработица, климат. В конце концов, ученые решили рассмотреть влияние еще одного фактора - количества выпитого алкоголя на душу населения. Он имеет два слагаемых: зарегистрированное потребление и объем выпитого контрафакта.

Сравнивая ожидаемую и реальную продолжительность, учение пришли к выводу, что именно этот фаткор сильнее всего влияет на высокую смертность.

Авторы статьи сделали акцент на том, что Всемирной организации здравоохранения необходимо активнее пропагандировать отказ от крепких алкогольных напитков. Помимо этого ученые призывают общественные организации развеять миф о том, что в малых количествах потребление алкоголя может быть полезно.