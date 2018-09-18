Минздрав готов изучить идею введения «сухого закона» в России

Минздрав России готов рассмотреть инициативу введения «сухого закона», если такая поступит.

Как сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, Министерство здравоохранения борется со злоупотреблением алкоголя, однако подобные инициативы должны подробно обсуждаться, чтобы учесть всевозможные риски.

«Что касается таких инициатив - они должны очень тщательно обсуждаться, чтобы от них была польза, а не вред сопутствующий, который может быть при принятии радикальных каких-то решений», - пояснила министр.

Скворцова подчеркнула, что Минздрав будет обязательно изучать такое предложение, но ведомство пока не получало соответствующий запрос.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой на время ввести в стране «сухой закон».