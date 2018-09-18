Собянин объявил об отставке правительства Москвы

После того как сегодня Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы после переизбрания его на этом посту, он объявил об отставке правительства Москвы. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.

Согласно ему, прежнее правительство столицы будет осуществлять свои полномочия до формирования его нового состава.

Соответствующая процедура смены властей города традиционно проводится после выборов мэра.