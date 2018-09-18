Светлана Журова: для армии, для военных сила веры очень важна

В Московской области на территории парка «Патриот» появится Главный храм Вооруженных Сил РФ, с инициативой о возведении которого выступил ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу. Курировать ход строительства поручено благотворительному фонду «Воскресенье».

Строить храм будут исключительно на добровольные пожертвования - это принципиальное решение. Его поддержали многие знаменитости, включая прославленную конькобежку Светлану Журову.

«Замечательный, прекрасный проект строительства большого храма Вооруженных Сил в парке "Патриот". Вообще, парк "Патриот" - он сделан для людей. Для людей совершенно разных, которые приходят туда семьями, приходят с детьми, просто с друзьями. Великолепный парк, который реально вмещает в себя столько интересного, что наличие там храма еще расширяет возможности людей - придя туда, получить и духовную составляющую.

Это очень важно для нас всех, потому что без духа... ну, мы как будем жить? Конечно, никак. А для армии, для военных сила духа, сила веры очень важны.

В этом смысле, такой храм в этом месте очень правильно будет построен. И это настоящий храмовый комплекс, очень красивый, большой, с парковой зоной. Замечательный проект, который будет реализован для людей», - сказала она.