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Скандал с отмененным концертом Монеточки набирает обороты

Василиса Морозова
17:23 18.09.2018
Организатор отмененного концерта певицы Монеточки объяснил, что конфликт произошел из-за неправильных условий райдера и гонорара.
Скандал с отмененным концертом Монеточки набирает обороты
Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Организатор отмененного концерта певицы Монеточки в столице Арсен рассказал свою версию случившегося. Мероприятие должно было состояться 16 сентября в клубе Gipsy, но за полчаса стало известно, что концерт отменяется и певица не выйдет на сцену. Позднее она объявила, что принимающая сторона не выполнила условия ее райдера.  Кроме того Монеточка заявила, что ей не был выплачен гонорар.

Организатор Арсен пояснил «360», что певица получила первую часть оплаты наличными, а вторую - по безналу, поскольку организаторы всегда дают артистам предоплату для того, чтобы начать рекламу выступления.

«Потом ее директор Евгений Крамер спрашивал у меня по СМС, когда будет третья часть денег», - сказал Арсен.

По его словам, в день концерта тур-менеджер певицы передал слова директора, что певица ожидает оставшуюся часть гонорара, в противном случае ее выступление отменяется. Арсен отметил, что изначально были предоставлены неправильные требования, которые он выполнить не мог. Он предложил выплатить часть гонорара во время саундчека. Однако представители певицы тянули время.

«Она получила 700 тысяч рублей и должна была получить еще 400. Общий гонорар - 1,1 миллиона рублей», - рассказал Арсен.

Организатор пообещал вернуть зрителям до конца недели все деньги за билеты, отметив, что всего гонорара сама певица все еще не вернула.

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