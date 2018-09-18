92-летнему ветерану в Казани объявили войну коллекторы

92-летнему ветерану войны Юрию Величко, проживающему в Авиастроительном районе в Казани, угрожают коллекторы. Местное ЖКХ признало участника войны и почетного гражданина города «злостным неплательщиком», обнаружив у него якобы долг в 40 000 рублей. После того, как знакомый ветерана обратился в местное СМИ, история получила огласку.

Как рассказал сам ветеран журналистам, все счета за свою двухкомнатную квартиру он исправно оплачивает с помощью соцработницы. Однако при этом ему почему-то начисляют пени. Десять лет назад в доме, где живет фронтовик, проводился капитальный ремонт, на время которого всех жильцов выселяли. В это время Величко жил у знакомых, однако счета ему за это время все же выставили. Теперь этот «долг» ветеран не признает.

Пытаясь заставить пенсионера заплатить деньги, сотрудники ЖКХ сначала отключали ему свет в квартире, а когда это способ не подействовал, натравили за него коллекторов. По словам фронтовика, когда он начал получать прямые угрозы в свой адрес, то не побоялся и сам поехал к директору коллекторского агентства. После серьезного разговора от него отстали, однако ЖКХ повесило бумагу с указанием суммы долга ветерана на дверь подъезда и через какое-то время опять силой попыталось заставить его заплатить, направив троих рослых мужчин. Но ветеран вышел к ним не с деньгами, а с газовым баллончиком.

Как заявил директор ЖКХ газете «Вечерняя Казань», долг ветерану насчитали не за то время, пока он не проживал в квартире, а по той причине, что счета он оплачивает не в полном размере, а «по своему разумению», не внося полную сумму. А методы, которые применяют к нему для выбивания денег - вполне законны. Так, перед отключением света в квартире ветерана его даже уведомили об этом, и света не было «всего два дня».