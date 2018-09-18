Баня, проводники в поездах и полноприводные машины: финны развеяли мифы о Сибири

Финн Кай Арне отправился со своей семьей в путешествие по Сибири. До этого мужчина был уверен, что ему предстоит побывать в одном из самых недружелюбных мест на Земле, ведь вся территория за Уралом ассоциируется в западном сознании с ГУЛАГом, принудительным переселением и лютыми морозами. И путешественники были приятно удивлены тем, что дела обстоят совершенно иначе. Свои путевые заметки финн опубликовал в издании yle.fi.

Сразу нужно сказать, что по-русски финны говорили так себе, а вот жители Сибири не очень хорошо понимали английский, но по словам путешественников, это практически не мешало им. В конце концов «улыбка не нуждалась в переводе».

«Языковой барьер обеспечил мне пару приключений, но все всегда заканчивалось хорошо, ведь русские были искренне готовы помочь», - пишет автор.

Иностранцы решили сначла прокатиться на железной дороге, потому купили билеты на поезд из Иркутстка до Улан-Удэ. Финнов очень впечатлила российская проводница, которая сначала искренне негодовала из-за того, что нерадивые туристы перепутали свои места в вагоне, зато буквально пятью минутами позже уже поила их чаем.

«Если хотите научиться очаровывать русских, то проводницы размером с холодильник - отличный материал для тренировки», - заключил автор.

Заграничные туристы оценили еду в вагоне ресторане, искреннее радушие русских, которые, даже несмотря на языковой барьер, умудрялись понять, что же хочет этот иностранец и достать желаемое хоть на другом конце города. Именно так, совсем случайно финским туристам повезло забронировать себе жилье.

Отдельный рассказ автор посвятил русской бане и атмосфере «теплого общения» там.

«В русской бане никто не приходит в бешенство, если ваш пот стекает прямо на скамью, в русской бане не нужен «банный мастер», чтобы поддавать пару, поливая камни, и в русской бане обязательно есть веник», - посвятил своих соотечественников автор.

На протяжении всего путешествия Кай Арне отмечает, что он «чувствует себя как дома». Их несколько раз принимали у себя совершенно незнакомые люди, кормили, поили чаем и помогали найти нужное направление.

Отдельно финн отметил разнообразие местных рыбных блюд.

«Роскошнее всего оказался согудай - сибирский вариант севиче, сделанный из омуля. Омуль водится только в Байкале», - поделился автор своими впечатлениями.

В заключении Арне пообещал вернуться в Сибирь еще раз.