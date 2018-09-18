Путин призвал не сравнивать ситуацию с Ил-20 со сбитым в Турции Су-24

Российский президент Владимир Путин призвал не сравнивать инцидент с российским Ил-20 со сбитым турецкими военными Су-24.

«Турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», - пояснил он.

По его словам, Россия намерена обеспечить дополнительную безопасность военных в Сирии, что почувствуют все. Как подчеркнул российский лидер, отношение Москвы к трагедии было изложено в заявлении Минобороны России, которое было полностью с ним согласовано.

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда для всех, для страны и для близких погибших товарищей. Я, конечно, приношу соболезнования близким погибших», - добавил президент.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что самолет Ил-20 был сбит вечером 17 сентября ракетой сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских ВВС. Так, израильские летчики подставили Ил-20 под удар сирийской ПВО. В результате чего погибли 15 российских военных. Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск.