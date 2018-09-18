Олег Митяев отметил важность единения армии, церкви и народа

В Московской области в парке «Патриот» должен появиться Главный храм Вооруженных Сил РФ. Инициатива о его возведении принадлежит главе оборонного ведомства Сергею Шойгу.

Для курирования вопроса строительства был создан специальный благотворительный фонд - «Воскресенье».

Строительство храма будет осуществляться исключительно на народные пожертвования. Эту инициативу поддержали многие знаменитые личности, среди которых и автор-исполнитель Олег Митяев.

«Насколько я помню, все великие подвиги военные всегда сопровождались благословением святых отцов и верой. И такая инициатива Сергея Кужугетовича Шойгу и Министерства обороны как построить храм российской армии заслуживает, мне кажется, вашего внимания.

Потому что все храмы строились с вашей помощью, с помощью народа. И единение церкви, народа и армии - это очень важно.

Я надеюсь, что этот храм будет построен, и вы туда будете приходить и молиться за себя и за наших воинов. Призываю всех поучаствовать в построении этого храма», - сказал он.