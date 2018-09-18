Во Владивостоке на 13 участках отменили результаты выборов губернатора Приморья

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока аннулировала итоги второго тура губернаторских выборов в Приморском крае из-за подозрений в фальсификации результатов.

По словам представителя комиссии, причиной отмены стала большая задержка введения данных в систему ГАС «Выборы», их там нет до сих пор.

«Да, на 13 участках действительно результаты отменяются», - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Сообщается, что к 7 утра в ТИК прибыли сотрудники противопожарной службы в противогазах и потребовали эвакуироваться, однако представители комиссии отказались это делать.

Напомним, 16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал вплоть до обработки 95% протоколов с преимуществом в 6%. При подсчете 97,77% бюллетеней у него было 50,37% голосов, а у кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко - 47,11%.

Однако по итогам обработки 99,03% Ищенко уступил единороссу, набрав 48,56%, а у Тарасенко оказалось 49,02% голосов.

Коммунист обвинил кандидата от «Единой России» в подтасовках и фальсификациях. После окончания выборов Центральная избирательная комиссия пообещала не подводить итоги до рассмотрения всех жалоб.