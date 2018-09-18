Тельмана Исмаилова обвинили в похищении певца Авраама Руссо

Бизнесмен Тельман Исмаилов стал фигурантом нового уголовного дела. Расследование касается похищения певца Авраама Руссо, которое, по версии следствия, произошло в 2004 году.

Адвокат Тельмана Исмаилова Марина Русакова в беседе со «Звездой» подтвердила, что ее клиенту предъявлено обвинение и скоро будет выбрана мера пресечения. Однако юрист категорически отвергла вину Исмаилова в похищении Авраама Руссо.

«Дело 2004 года. И вдруг сегодня выясняется, что в 2004 году Руссо был похищен. Конечно, это абсурд. Совершенно очевидно, что этого события не было… Вчера было предъявлено обвинение Тельману Исмаилову, сегодня будет выбрана мера пресечения. Его самого в России нет», - рассказала Русакова.

Тельман Исмаилов - известный бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка, ранее уже обвинялся в тяжелых преступлениях. Так, в 2017 году он был обвинен в организации двойного убийства и незаконном обороте оружия.