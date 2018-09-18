На борту пропавшего у берегов Сирии Ил-20 находились 14 военнослужащих

У берегов Сирии ищут пропавший российский военный самолет Ил-20. Поисково-спасательную операцию в акватории Средиземного моря ведет командование авиабазы Хмеймим.

Как сообщили в Минобороны РФ, на борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна. По данным российского военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров за час до полуночи - в то самое время, когда западная коалиция нанесла по территории сирийской Латакии ракетный удар.

«Российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne», - заявили в Минобороны России.

Тогда же со стороны моря промышленные объекты Сирии атаковали четыре израильских самолета F-16. В армии Израиля налет на побережье и исчезновение нашего самолета комментировать отказались.

Российские ВКС используют Ил-20 для радиоэлектронной борьбы и разведки. В Арабской Республике, например, с их помощью ведут наблюдение за демилитаризованными зонами. Данная боевая машина оборудована инфракрасным сканером, оптическими датчиками и системой спутниковой связи.

Сообщения о ракетных ударах пришли спустя всего несколько часов после того, как в Сочи завершились важнейшие переговоры по Сирии. Во время встречи президенты России и Турции договорились не проводить военую операцию в Идлибе, а создать в провинции, которая считается последним крупным оплотом террористов, демилитаризованную зону.