«Я просто сожгу дом»: жительницу США атаковали десятки пауков-отшельников

Жительница американской Джорджии столкнулась с серьезной проблемой в своем новом доме, и теперь мечтает уничтожить его с помощью огня. Жилище женщины неожиданно атаковали десятки ядовитых коричневых пауков-отшельников.

Как сообщает Fox News, Николь Фотоанос недавно переехала в новый дом. Однако всего через несколько дней она обнаружила более трех десятков «незваных гостей». Новый дом оккупировали крайне ядовитые пауки-отшельники.

Женщина немедленно связалась с предыдущими хозяевами здания, которые, разумеется, сказали, что впервые слышат про эту проблему. Не исключено, что пауки завелись в доме за те четыре месяца, что он пустовал в ожидании новой хозяйки.

«По-моему, проще просто сжечь этот дом», - сказала Фотоанос в беседе со СМИ.

Коричневые пауки-отшельники обитают на юге США, однако редко забираются в дома. Укус этого паука не болезненный, но крайне ядовитый, вызывает некроз мягких тканей и локсосцелизм - комплекс симптомов, включающий тошноту, лихорадку, недомогание и гемолиз.