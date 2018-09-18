В МИД Ирана заявили, что соглашение РФ и Турции по Идлибу помогло предотвратить войну

Проводимые в последние дни переговоры, в том числе встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, помогли предотвратить войну в сирийском Идлибе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В Twitter-аккаунте он упомянул и свои визиты в Анкару и Дамаск.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября встретились на саммите в Сочи, в ходе которого договорились в течение месяца создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Главы оборонных ведомств двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.