Россияне променяли книги на картинки в соцсетях

Россияне предпочитают просматривать ленту новостей в социальных сетях и средствах массовой информации чтению художественной или научной литературы.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показывает проведенное исследование, чаще всего россияне читают новости в соцсетях (39%) и средствах массовой информации (38%). Часть опрошенных рассказали, что предпочитают художественную литературу (34%), а еще 30% читают книги на профессиональную тематику, а также научную литературу.

Первый вариант книг более популярен у женщин, чем у мужчин. Профессиональной и художественной литературе отдают предпочтение представители сильного пола. Примерно 25% опрошенных просматривают блоги и читают популярные статьи в интернете.

Новости в соцсетях преимущественно читает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, это 56% респондентов, сообщает РИА Новости.