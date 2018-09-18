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Посольство РФ обеспокоилось увеличением отказов по визам в Израиль

Вадим Синицын
08:03 18.09.2018
Израильская сторона дает ответы по ситуации, однако российские дипломаты не находят их удовлетворительными.
Посольство РФ обеспокоилось увеличением отказов по визам в Израиль
Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress

Дипломаты российского посольства в Израиле выразили беспокойство относительно резко выросшего количества отказов в выдаче визы для россиян. Об этом заявил представитель дипломатической миссии в Тель-Авиве.

По словам дипломата, проблема начала зарождаться около двух лет назад. Израильская сторона дает ответы по ситуации, однако российские дипломаты не находят их удовлетворительными.

«В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад», - цитирует РИА Новости российского дипломата в Тель-Авиве.

По данным СМИ, в нынешнем году количество отказов выросло до 2,2 тысяч, то есть ситуация осложнилась еще больше, причем россияне все чаще жалуются на грубое отношение при прохождении формальностей на границе. В октябре в Москве состоятся консультации между ведомствами, где будет предметно обсуждаться этот вопрос.

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