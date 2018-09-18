Историческая конференция: как прошли сирийские переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их итогом стало решение о совместном создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, которое поддержал официальный Дамаск.

Обсуждение происходило за закрытыми дверьми без журналистов. Оно заняло несколько часов и завершилось сенсационной пресс-конференцией с участием министра обороны России Сергея Шойгу. Стороны пришли к решению не проводить военную операцию в удерживаемом боевиками Идлибе, а создать там демилитаризованную зону.

«…решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризированную зону глубиной 15-20 километров, с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе Джебхат ан-Нусра*, - заявил президент России в ходе пресс-конференции.

Вывод тяжелого вооружения, РСЗО, танков и минометов всех вооруженных сторон из указанной зоны должен произойти к 10 октября. Контроль будут осуществлять подразделения российской военной полиции и турецкие патрульные группы. Кроме того, предполагается восстановить сообщение между Алеппо, Латакией и Хамой до конца текущего года.

В завершении министр обороны Сергей Шойгу подписал со своим турецким коллегой меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе. Как рассказал министр, в ближайшие часы МО РФ согласует с сирийской стороной все пункты этого документа, не допустив нового обострения.

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