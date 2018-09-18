Названы самые популярные автомобили в городах-миллионниках

За восемь месяцев текущего года в России было куплено 1,14 миллиона новых автомобилей. Лидерами продаж за период с января по август в городах-миллионниках стали KIA Rio, LADA Vesta и LADA Granta.

Корейский седан KIA Rio стал самым востребованным в семи городах-мегаполисах: Москве, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Челябинске и Уфе.

Российский седан LADA Vesta стал лидером продаж в Самаре, Красноярске, Воронеже, а LADA Granta - в Волгограде и Перми.

По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ», Санкт-Петербург стал единственным крупным городом нашей страны, где рейтинг возглавляет Седан Volkswagen Polo.