Лауреат «Эмми» сделал девушке предложение прямо на сцене: видео

Телевизионный режиссер Гленн Уайсс удивил гостей церемонии вручения премии «Эмми». Трансляцию мероприятия вел телеканал NBC.

Гленн Уайсс одержал победу в номинации «За выдающуюся режиссуру». В ходе своей речи по этому поводу он затронул несколько личных тем, а после пригласил на сцену свою девушку Ян Сведсен и сделал ей предложение руки и сердца в прямом эфире.

Судя по реакции Сведсен, предложение в таком месте и в такое время стало для нее неожиданностью. Несмотря на смущение, она ответила 57-летнему возлюбленному согласием.

Ранее стало известно, что победу в главной номинации «Лучший драматический сериал» одержала «Игра престолов». Фэнтези-сага обошла всех конкурентов, среди которых «Мир Дикого Запада», «Очень странные дела», «Рассказ служанки», «Корона» и «Американцы».