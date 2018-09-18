«Игра престолов» завоевала награду в главной номинации «Эмми»

Популярный телевизионный сериал «Игра престолов» заслужил премию «Эмми» в престижной категории «Лучший драматический сериал». Трансляцию церемонии вручения премии вел канал NBC.

Помимо фэнтези-саги, в номинации были представлены другие известные сериалы - историческая драма «Корона», шпионский сериал «Американцы», научно-фантастический «Мир Дикого Запада», ретро-фантастическое шоу «Очень странные дела» и экранизация романа «Рассказ служанки».

Премия «Эмми» является одной из самых престижных в телевизионном мире США. Она была основана в 1946 году и вручается Академией телевизионных искусств и наук в десятках различных номинаций.

Ранее был опубликован проморолик восьмого сезона «Игры престолов», которым канал HBO намерен завершить популярный во всем мире сериал. Снятое по мотивам фэнтези-романов Джорджа Мартина шоу выходит с 2011 года и за это время успело собрать миллионы поклонников по всему свету.