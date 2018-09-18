Названо имя первого космического туриста SpaceX, который отправится к Луне

Илон Маск объявил имя первого космического туриста, который отправится в путешествие на ракете-носителе компании SpaceX Big Falcon Rocket. Им стал японец Юсаку Маэдзава.

Имя первого «лунного туриста» было названо в прямом эфире на Youtube-канале компании из штаб-квартиры SpaceX в Калифорнии.

Сообщается, что компания уже заключила контракт с японцем.

Дата полета остается неизвестной. Предполагается, что Маэдзава направится к спутнику Земли в середине 2019 года.