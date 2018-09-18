Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи в аэропорту в КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл во вторник в КНДР на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Фото: The Blue House / AFLO / Globallookpress
Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт Сунан в окрестностях Пхеньяна для встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который прибыл во вторник 18 сентября в КНДР для участия в межкорейском саммите.
За три дня саммита южнокорейский глава дважды проведет переговоры с Ким Чен Ыном, в ходе которых стороны обсудят вопросы дальнейшего улучшения отношений, а также денуклеаризации и ослабления напряженности на Корейском полуострове.
Помимо лидера КНДР, южнокорейского президента встречали и жители Пхеньяна, которые выстроились плотными колоннами на летном поле, передает РИА «Новости».