Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи в аэропорту в КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт Сунан в окрестностях Пхеньяна для встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который прибыл во вторник 18 сентября в КНДР для участия в межкорейском саммите.

За три дня саммита южнокорейский глава дважды проведет переговоры с Ким Чен Ыном, в ходе которых стороны обсудят вопросы дальнейшего улучшения отношений, а также денуклеаризации и ослабления напряженности на Корейском полуострове.

Помимо лидера КНДР, южнокорейского президента встречали и жители Пхеньяна, которые выстроились плотными колоннами на летном поле, передает РИА «Новости».