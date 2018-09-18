Технологии «уничтожат» 75 миллионов рабочих мест всего за четыре года

К 2022 году в мире исчезнут порядка 75 миллионов рабочих мест, что связано с внедрением в различные сферы новых технологий. Об этом сообщается в докладе «Будущее рабочих мест - 2018», выпущенном Всемирным экономическим форумом (WEF).

При этом отмечается, что внедрение новых технологий создаст около 133 миллионов новых рабочих мест. Так, практически 60 миллионов человек смогут найти работу, связанную с инновационными технологиями, такими как искусственный интеллект или облачные технологии.

По предварительным данным, уже к 2022 году производительность труда вырастет на 30%, когда 42% всех задач будут решаться с использованием машин.

Как следует из доклада, компьютеры смогут взять нас себя лишь часть работы, которую выполняет человек. Меньше четверти всех рабочих мест могут быть автоматизированы на 70% или более.

Тем не менее эксперты сообщают, что к 2025 году до 30% персонала может быть сокращено практически во всех секторах.

Для максимального роста производительности труда специалисты советуют дополнять передовые технологии высококвалифицированными кадрами.

Всего в исследовании приняли участие 20 стран, совокупный объем экономик которых составил 70% мирового ВВП, 313 компаний и около 15 миллионов их сотрудников.