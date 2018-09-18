Экс-комбат «Пятнашки» рассказал, когда закончится война в Донбассе

Армия самопровозглашенной ДНР готова перейти в контрнаступление, когда для этого будет благоприятная геополитическая обстановка. Об этом рассказал экс-командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Он отметил, что Донецк не хочет выглядеть агрессором в глазах мирового сообщества.

Так, когда Киев пойдет в наступление, армия ДНР будет готова отразить атаку. При таком развитии событий будет необходимо не только обеспечить оборону территории, но и ликвидировать командиров ВСУ. После чего война, по словам Авидзбы, будет окончена.

«Как только Украина решит, что надо начать войну, и пойдет вперед, тогда эта война и закончится», - заявил он порталу «АТО Донецк».

При этом экс-командир «Пятнашки» добавил, что если в ближайшее время ДНР не удастся освободить, значит, на идее освобождения республики будет воспитано следующее поколение.