Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. Нововведенные ограничения начнут действовать уже с 24 сентября. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении главы США.

«Тарифы вступят в силу 24 сентября, до конца года сохранятся на уровне 10%. С 1 января тарифы вырастут до 25%», - передается в сообщении.

Отмечается, что в случае, если КНР предпримет ответные меры, Трамп введет третий этап пошлин на китайские товары, общая стоимость которых будет составлять порядка $267 миллиардов.

Ранее американский президент неоднократно заявлял о недовольстве в связи с дефицитом в торговле КНР. Так было принято решение ввести пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 миллиардов. Они были введены в два этапа - 6 июля и 23 августа.

В ответ государственный совет Китайской Народной Республики утвердил новые пошлины на список товаров из США стоимостью 60 миллиардов долларов.