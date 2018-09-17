Пятиклассник умер в Екатеринбурге, после того, как ему стало плохо во время урока
Ученик пятого класса екатеринбургской гимназии №47 скончался в больнице после того, как скорая забрала его из школы. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, днем 17 сентября учительница, проходя между рядами на шестом уроке, заметила, что у одного из учеников текут слезы. Мальчик пожаловался на сильную головную боль, после чего учитель отправила его в медпункт.
11-летнему школьнику вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу, однако там, несмотря на усилия врачей, он умер.
Отмечается, что мальчик хорошо учился и воспитывался в положительной семье.
Обстоятельства гибели ребенка выясняют сотрудники прокуратуры. Как заявили изданию E1 в региональном СКР, точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.