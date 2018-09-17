«Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы со стороны Украины

Дамба, разделяющая кислотонакопитель от озера Сиваш, с украинской стороны частично разрушена, заявил директор предприятия «Крымский Титан» Андрей Акулов РИА Новости.

«Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина — на территории Украины… За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины», - отметил он.

По его словам, дирекция «Крымского титана» обратилась в ФСБ с заявлением о необходимости проверить сооружение. Пока неясно, поступает ли в кислотонакопитель соленая вода и соленая рапа через разрушенную часть дамбы. Акулов сказал, что пробы воздуха и почвы были высланы на экспертизу.

Напомним, ситуация с кислотонакопителем химзавода обострилась в августе, поскольку из-за выброса загрязняющих веществ на крышах домов и деревьях в Армянске образовался маслянисты налет. В итоге «Крымский титан» остановили, а также вывезли из города всех детей. Затем, 14 сентября в городе ввели режим ЧС.

Кроме того, было решено провести замену всех фильтров завода и построить новую станцию фильтрации стоков. А парящие участки накопителей нейтрализуют известью.