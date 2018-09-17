В США заявили, что не обвиняли Россию в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

Постпредство США заявило, что СМИ неверно истолковали слова американской миссии Никки Хейли в ходе заседания Совбеза ООН о том, что КНДР «исполнила убийство Ким Чен Нама при содействии России».

По словам пресс-секретаря постпредства США Джона Дигори, Хейли сказала, что во время убийства Ким Чен Нама Северная Корея использовала нервно-паралитическое вещество, США перешли на усиление контроля с помощью ООН за потоком химического и биологического вооружения КНДР.

После этого, отметил Дигори, Хейли заявила, что Москва «согласилась с нами в Совбезе, но отступила и снова заблокировала доклад комиссии по санкциям» в отношении Пхеньяна.

Напомним, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама убили 13 февраля 2017 года в Куала-Лумпуре. На его коже были найдены следы запрещенного международной конвенцией о химоружии яда VX. После этого США ввел против Северной Кореи жесткие санкции.