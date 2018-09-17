На дне турецкого озера обнаружили руины древней церкви

Неожиданная «находка» обнаружилась на дне турецкого озера Изник, расположенного в 125 км от Стамбула. Благодаря спутниковым снимкам исследователи разглядели там на глубине 3 м руины христианской церкви, построенной около 390 года н.э.

Самое интересное, что раскопки в этом месте велись с 2006 года, однако до сих пор археологи не находили ничего ценного. При этом руины располагаются всего в 50 м от берега. Как отмечает Daily Mirror, видимость воды в данном районе иногда достигает всего 10 см из-за густых водорослей и деятельности планктона. Кроме того, руины покрыты густым слоем слизи, что пока осложняет их исследование.

Археологи надеются, что уже в будущем году находка может превратиться в подводный музей, куда посетители смогут нырять с аквалангами. А рядом планируется возвести 20-метровую башню, откуда можно будет полюбоваться развалинами с высоты.