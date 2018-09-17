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Стало известно, где зарождаются самые «адские» планеты во Вселенной

Василиса Морозова
20:55 17.09.2018
Ученые из Калифорнийского технологического института рассказали, где рождаются самые «адские» планеты во Вселенной.
Стало известно, где зарождаются самые «адские» планеты во Вселенной
Фото: NASA

Самые «адские» планеты Вселенной возникают прямо по соседству со светилом, а не перемещаются к нему поближе, как ранее считали ученые.

Планетологи опубликовали статью в arXiv.org, где рассказали, что «горячие юпитеры», то есть разогретые газовые гиганты, вовсе не рождаются в холодной части протопланетного диска и потом мигрируют в сторону звезды в результате гравитационных взаимодействий с другими «зародышами» планет.

«Наши расчеты показывают, что хотя бы часть "горячих юпитеров" должна была сформироваться на том же месте, где они сейчас находятся. Но это не исключает возможности их миграций в принципе», - отметил Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

«Горячие юпитеры», удаленные от звезд всего на 2,2-75 млн км (в Солнечной системы Меркурий, к примеру, находится в 46 млн км), в связи с чем температуры на них «адские» (примерно 1000 градусов выше ноля).

«Солнечная система долгое время была для нас единственным примером того, как выглядит планетная система и как она может формироваться», - добавил ученый.

Коллега Батыгина Элизабет Бейли сформулировала новую теорию, согласно которой «горячие юпитеры» формируются рядом со звездой. Крупные каменистые объекты, массой гораздо выше земной, являются их «зародышами». Те из них, которые обладают достаточно большой массой и соберут все окружающие их запасы газа и пыли и превратятся в газового гиганта.

От «горячих юпитеров»-мигрантов их можно будет отличить благодаря тому, что они будут вращаться вокруг светила в компании нескольких «суперземель», а также их масса будет зависеть от места расположения на орбите.

По словам ученых, далеко не все планетарные семьи возникли так же, как и наша, Солнечная, в связи с чем это усложнит для ученых оценку их обитаемости, а также поиски внеземной жизни.

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