Гордиев узел: пятерых бельчат, запутавшихся хвостами, спасли зоозащитники

Пятерых бельчат спасли зоозащитники в Висконсине. Детеныши переплелись хвостами в своем гнезде из-за длинной травы и кусков пластика, которые их мама использовала для устройства домика.

Гнездо нашел один из местных жителей и принес его специалистам центра реабилитации дикой природы. Там зверькам было решено провести операцию, для чего каждому сделали анестезию. Определить, где чей хвост было довольно проблематично, к тому же зоозащитники предположили, что у бельчат могли развиться заболевания из-за перекрытого кровотока в связанных хвостах. Чтобы освободить детенышей от этого «гордиева узла» потребовались ножницы, которыми аккуратно резали траву и пластик, и 20 минут времени.

На странице организации в Facebook сообщается, что спустя день после операции трое из детенышей уже «распустили свои хвосты», но все пятеро будут находиться под наблюдением, чтобы убедиться, что кровоток в их хвостах восстановиться.