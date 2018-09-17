Спецслужбы США дали СБУ взрывное устройство для подготовки теракта на Захарченко

Признательные показания дал сегодня подозреваемый в убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Задержанный сообщил, что был завербован СБУ еще четыре года назад, а взрывное устройство, использованное при подготовке теракта, было предоставлено американскими спецслужбами.

Видео было снято сотрудниками министерства госбезопасности ДНР. Мужчину заводят в кабинет и там он рассказывает, что зовут его Александр Погорелов, что он житель Донецка и что 4 года назад в Киеве его завербовала Служба безопасности Украины.

Речь идет не о том взрыве, в результате которого Захарченко погиб меньше месяца назад, а о другой попытке. Анатомию диверсионной работы Киева допрос раскрыл ясно. Сначала куратор Сергей дал Погорелову позывной «Легионер» и простые разведзадания: он следит за объектами, военными частями, корректирует огонь украинской армии. Потом агента вызывают в Киев, где учат взрывному делу, и указывают на главную цель.

«В процессе встречи обсуждали, какие места посещает Захарченко, и было определено, что ресторан "Пушкин" глава посещает регулярно. Решено там установить взрывное устройство», - отметил подозреваемый.

Любимого столика в ресторане у главы ДНР не было. Поэтому, для верности бомбу решили установить в туалетной комнате.

На кадрах оперативной съемки взрывотехники разбирают тумбу под умывальником. Пластины замаскированы под дерево и начинены тротилом. Есть и камера для дистанционного наблюдения. Управлять такой бомбой можно с двух километров и невзирая на бетонные перекрытия.

Выяснилось, что оборудование ранее не использовалось, а СБУ его предоставили американские спецслужбы. Причем, оборудование дорогостоящее, свыше 10 тысяч долларов.

Погорелову также оказалось известно, что параллельно с ним в Донецке действовала еще одна, такая же диверсионная ячейка. Ее целью было минирование другого заведения, где часто бывал Захарченко. Не исключено, что речь как раз идет о кафе «Сепар», где глава ДНР и погиб в последний летний день 2018 года.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа. Преступление было квалифицировано как теракт. В ФСБ РФ заявили, что подозревают украинские спецслужбы в причастности к гибели Захарченко.