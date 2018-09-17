Россия и Турция решили создать демилитаризованную зону в Идлибе

Россия и Турция решили создать демилитаризованную зону в сирийском Идлибе, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Путин отметил, что на состоявшихся переговорах лидеры подробно рассмотрели подробно эту ситуацию и пришли к общему решению – создать «вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров».

Он добавил, что контроль демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и сирийской армии будет осуществляться силами подвижных патрульных групп турецких подразделений и подразделений военной полиции РФ.

Кроме того, как сказал российский президент, к 10 октября нынешнего года по предложению Эрдогана будет осуществлен вывод из зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок.

«В целом данный подход поддерживается руководством Сирийской республики, в ближайшее время мы проведем дополнительные консультации», - сказал Владимир Путин.

Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, Турция и Россия договорились совместными усилиями очистить сирийскую провинцию Идлиб от террористов.