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Небензя: Россия отвергает все обвинения в нарушении санкций против КНДР

Василиса Морозова
19:34 17.09.2018
Россия отвергает обвинения США в нарушении санкций против КНДР, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Фото: Li Muzi, Globallookpress

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что Россия отрицает все обвинения Вашингтона в нарушение санкция против Северной Кореи.

«По танкеру "Патриот" — сама группа экспертов подтвердила, что он не нарушал санкционного режима», — сказал дипломат, комментируя обвинения постпреда США Никки Хейли в том, что РФ якобы поставляла КНДР нефтепродукты с помощью танкеров.

По его словам, это было в изначальном докладе. А о том, что Россия якобы удалила кусок по нарушениям российских компаний, это ложь, подчеркнул Небензя.

«Он в неизменном виде в докладе, только в конфиденциальном приложении с развернутой информацией», — пояснил Небензя.

По его мнению, американская делегация намеренно обострила вопрос о передаче в Совет среднесрочного доклада группы экспертов северокорейского санкционного комитета, и хочет использовать данную трибуну для навязывания международному сообществу своего видения ситуации.

«Сегодняшнее заседание превратилось в заседание по России, а не по КНДР. Русские, мол, пытаются оказать давления на группу этих экспертов. Хотели бы раз и навсегда положить конец этим инсинуациям», - отметил российский постпред при ООН.

Кроме того, ранее Хейли обвинила Москву в том, что та якобы содействовала спецслужбам КНДР в убийстве старшего брата Ким Чен Ына, который был убит 13 февраля 2017 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения постоянного представителя США при ООН, что США, по всей видимости, в скором времени «приблизятся к разгадке убийства Кеннеди».

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