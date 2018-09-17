Умер писатель-фантаст Владимир Данихнов

Российский писатель-фантаст Владимир Данихнов умер в Санкт-Петербурге. Автора не стало на 38-м году жизни. О смерти писателя сообщила на своей странице в Facebook его жена, Яна Данихнова.

По информации СМИ, причиной смерти автора стало онкологическое заболевание, с которым он боролся в последние годы.

Владимир Данихнов — автор романов «Братья наши меньшие», «Чужое», «Девочка и мертвецы», «Колыбельная» и «Тварь размером с колесо обозрения». Он также являлся лауреатом поощрительной премии Европейского общества научной фантастики.