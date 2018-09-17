Европейский ЦБ представил дизайн новых евро

Европейский центробанк представил дизайн новых евро. Новые банкноты достоинством 100 и 200 евро выпустят в оборот 28 мая 2019 года.

Подлинность новых денежных знаков можно будет легче проверить на ощупь и при взгляде. На купюрах появилось изображение голограммы знака евро, который можно будет увидеть при попадании на него прямого света. А кроме того там имеется серебристая полоска с изображением финикийской царицы Европы. Также используются рельефные надписи, которые меняют цвет, если смотреть на них под разным углом. Кроме того, новые евро отличаются по размеру от своих предшественников такого же номинала.

Как отмечается в сообщении регулятора, новый дизайн разработан, чтобы осложнить жизнь фальшивомонетчикам, так как подделать банкноты станет гораздо сложнее.

Купюры достоинством в 100 евро очень востребованы во всем мире. По оценке члена исполнительного совета ЕЦБ Ива Мерша, сейчас их в обороте больше, чем купюр номиналом в 5 и 10 евро.