Приближаемся к Кеннеди: Захарова ответила на обвинения США в причастности РФ к убийству Ким Чен Нама

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения постоянного представителя США при ООН Никки Хейли России в причастности к «содействию» спецслужбам Северной Корее в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

«По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди»,- написала дипломат в Facebook.

Ранее Хейли обвинила Москву в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве старшего брата Ким Чен Ына, который был убит 13 февраля 2017 года. Как заявили малазийские власти, смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.