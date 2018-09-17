В Москву придет настоящее бабье лето

Наступившая неделя приготовила настоящий сюрприз москвичам. Как рассказала «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, во второй половине недели в Москву заглянет настоящее бабье лето.

Если во вторник погода ожидается еще неустойчивая - пройдут небольшие дожди, а дневная температура не превысит 15-16 градусов, то в среду дожди уже прекратятся, а воздух прогреется до 20 градусов.

Во второй половине недели циклон принесет улучшение погоды: в пятницу и субботу по ночам воздух будет остывать до августовских значений, а днем температура повысится до 19-24 градусов. Суббота порадует солнцем и теплом, а в воскресенье начнутся дожди, и температура уже не превысит 15 градусов.