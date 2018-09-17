США нашли в убийстве брата Ким Чен Ына российский след

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в якобы содействии спецслужбам Северной Кореи в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чен Нама.

Как она заявила на заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна, КНДР исполнила убийство Ким Чен Нама «при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее».

Хейли также отметила, что Вашингтон располагает свидетельствами «последовательных и широкомасштабных» нарушений Россией санкций ООН против КНДР. В качестве примера дипломат привела то, что РФ в обход ограничений якобы поставляла нефть Северной Корее.

По словам постпреда США при ООН, Россия должна «прекратить эти нарушения» и сохранить давление на Пхеньян, пусть это ей и не будет выгодно экономически.

Напомним, убийство Ким Чен Нама произошло 13 февраля 2017 года. На его коже были найдены следы запрещенного международной конвенцией о химоружии яда VX. После этого Вашингтон ввел против КНДР санкции. Пхеньян не признал своей вины в случившемся.