Опубликованы уникальные документы по воссоединению Киевской митрополии с РПЦ

Огромную работу по сбору, восстановлению и переводу документов, относящихся к периоду воссоединения Киевской митрополии и Русской православной церкви в 1685-1686 годах опубликованы на сайте «Седмица».

Изначально группа исследователей под руководством член-корреспондента РАН Бориса Флори предполагала опубликовать весь массив информации сразу, однако последние события заставили эти планы поменять. Ранее представители Украинской православной церки опубликовали опровержение информации ряда СМИ о том, что УПЦ предоставлена автокефалия.

Пока часть документов еще представлена в оригинальной орфографии и пунктуации. Авторы пообещали публиковать комментарии и переводы по мере их готовности. Так же на сайте сообщается, что полная версия сборника документов будет готова к концу 2018 - началу 2019 года.