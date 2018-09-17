Дагестанский имам спас мать и ребенка из тонущей машины

В Дагестане установлена личность мужчины, который спас мать и ее ребенка из тонущей машины. Мужчина прыгнул в канал имени Октябрьской Революции в районе Учхоза, в который слетел Volkswagen Touareg после столкновения с легковым автомобилем. За рулем тонущей машины находилась женщина и ее ребенок.

Как удалось выяснить местным СМИ, спасителем оказался Раджаб Уцумиев, который служит имамом в одном из сел Кизилюртовского района Дагестана. По словам мужчины, произошедшее случилось под окнами его дома. Увидев в окно плывущую машину, он бросился на помощь.

Первым делом имам вытащил из воды ребенка и передал его тем, кто стоял на берегу. Этот момент попал на видеокамеру. Помочь остававшейся в машине женщине было гораздо сложнее.

Жители Дагестана просят наградить соотечественника за смелый поступок, в результате которого в их глазах он стал героем.