В Австралии разыскивают «клубничного маньяка», оставляющего иглы в ягодах

Австралийцы массово отказываются от клубники. В приобретенных в супермаркетах в штате Квинслед ягодах покупатели не раз находили стальные швейные иглы и булавки.

Пострадал по меньшей мере один человек - с иголкой в горле он был доставлен в больницу. По данным полиции, опасные предметы были найдены в клубнике шести брендов, в том числе и тех, что поставляют продукцию по всей стране и за границу.

От австралийской клубники уже отказалась Новая Зеландия. Власти объявили награду в 100 тысяч австралийских долларов тому, кто поможет поймать «клубничного маньяка». Риску подвергается не только здоровье простых людей, но и вся отрасль - убытки уже составили 130 миллионов долларов.

В соцсетях появляются видеоролики, на которых энтузиасты делятся советами, как проверить купленную клубнику и обезопасить себя и своих близких.